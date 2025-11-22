Stage cuisine, santé, plantes Proisy

Stage cuisine, santé, plantes

Ancienne gare Proisy Aisne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’équilibre acido basique, comment rester en forme grâce à son alimentation.

A chaque fois que l’organisme élimine des déchets, il s’acidifie, ce qui entraîne des douleurs chroniques, de la fatigue, des insomnies qui sont donc directement liées aux aliments que nous ingérons, mais aussi à notre stress, aux sports intensifs ou d’endurance, à notre respiration.

Améliorer le confort de vie, vers une alimentation moins toxique pour l’organisme dans une démarche holistique.

Déroulement de la journée

Accueil à 9 heures 30 avec un petit déjeuner santé puis nous passons en cuisine pour élaborer notre repas l’après-midi passera entre pratique et théorie pour une meilleure compréhension du sujet.

Ancienne gare Proisy 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 24 34

English :

Acid-base balance, how to stay in shape thanks to your diet.

Every time the body eliminates waste, it becomes more acidic, leading to chronic pain, fatigue and insomnia, all of which are directly linked to the food we eat, but also to stress, intensive or endurance sports and breathing.

Improving lifestyle comfort, towards a less toxic diet for the body in a holistic approach.

Course of the day

Welcome at 9.30 a.m. with a healthy breakfast, then we’ll go into the kitchen to prepare our meal. The afternoon will be spent between practice and theory for a better understanding of the subject.

German :

Das Säure-Basen-Gleichgewicht, wie man durch seine Ernährung in Form bleibt.

Jedes Mal, wenn der Körper Abfallstoffe ausscheidet, übersäuert er, was zu chronischen Schmerzen, Müdigkeit und Schlaflosigkeit führt, die also direkt mit den Nahrungsmitteln zusammenhängen, die wir zu uns nehmen, aber auch mit unserem Stress, intensivem oder Ausdauersport und unserer Atmung.

Verbesserung des Lebenskomforts, hin zu einer für den Organismus weniger giftigen Ernährung in einem ganzheitlichen Ansatz.

Ablauf des Tages

Empfang um 9.30 Uhr mit einem gesunden Frühstück, dann gehen wir in die Küche, um unsere Mahlzeit zuzubereiten.

Italiano :

Equilibrio acido-base, come rimanere in forma attraverso la dieta.

Ogni volta che l’organismo elimina le scorie, diventa più acido, provocando dolori cronici, stanchezza e insonnia, tutti fattori direttamente legati al cibo che mangiamo, ma anche allo stress, agli sport intensivi o di resistenza e alla nostra respirazione.

Migliorare la qualità della nostra vita, verso un’alimentazione meno tossica per l’organismo, nell’ambito di un approccio olistico.

Corso della giornata

Accoglienza alle 9.30 con una sana colazione, poi andremo in cucina a preparare il nostro pasto. Il pomeriggio sarà un mix di pratica e teoria per aiutarci a capire meglio l’argomento.

Espanol :

Equilibrio ácido-base, cómo mantenerse en forma gracias a la alimentación.

Cada vez que el cuerpo elimina residuos, se vuelve más ácido, lo que provoca dolores crónicos, fatiga e insomnio, todos ellos directamente relacionados con los alimentos que ingerimos, pero también con el estrés, los deportes intensivos o de resistencia y nuestra respiración.

Mejorar nuestra calidad de vida, hacia una alimentación menos tóxica para el organismo, en el marco de un enfoque holístico.

Desarrollo de la jornada

Acogida a las 9h30 con un desayuno sano, luego iremos a la cocina para preparar nuestra comida. La tarde será una mezcla de práctica y teoría para comprender mejor el tema.

