Le Brethon

Stage cuisine sauvage, macération et pharmacie familiale en Forêt de Tronçais

Le Pavillon Le Brethon Allier

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

pour la formation (-10% avant le 31 avril)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Venez découvrir les plantes sauvages et comment les utiliser sous forme de préparations culinaires et médicinales variées au sein de la majestueuse forêt de Tronçais.

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Le Pavillon Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com

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English :

Come and discover wild plants and how to use them in a variety of culinary and medicinal preparations in the majestic Tronçais forest.

L’événement Stage cuisine sauvage, macération et pharmacie familiale en Forêt de Tronçais Le Brethon a été mis à jour le 2026-04-18 par Montluçon Tourisme