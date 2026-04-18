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Stage cuisine sauvage, macération et pharmacie familiale en Forêt de Tronçais Le Brethon

Stage cuisine sauvage, macération et pharmacie familiale en Forêt de Tronçais Le Brethon vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Le Pavillon

Ville : 03350 Le Brethon

Département : Allier

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 200 200 200 pour la formation (-10% avant le 31 avril)

Le Brethon

Stage cuisine sauvage, macération et pharmacie familiale en Forêt de Tronçais

Le Pavillon Le Brethon Allier

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

pour la formation (-10% avant le 31 avril)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16

Venez découvrir les plantes sauvages et comment les utiliser sous forme de préparations culinaires et médicinales variées au sein de la majestueuse forêt de Tronçais.
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Le Pavillon Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82  legoutdusauvage@gmail.com

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English :

Come and discover wild plants and how to use them in a variety of culinary and medicinal preparations in the majestic Tronçais forest.

L’événement Stage cuisine sauvage, macération et pharmacie familiale en Forêt de Tronçais Le Brethon a été mis à jour le 2026-04-18 par Montluçon Tourisme

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