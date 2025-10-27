Stage culture urbaine & graffiti Polisot

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-10-27 09:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-27

Du 27 au 31 octobre encadré par Korny graffeur

Stage ouvert aux jeunes de 11 ans à 17 ans en partenariat avec le pôle animation jeunesse de la communauté de communes du Barséquanais en Champagne.

Face à l’engouement des jeunes pour les pratiques artistiques issues de la culture urbaine et après plusieurs initiations et réalisations de graffitis depuis 2023, l’association Quai des Arts, le Pôle animation jeunesse avec le concours des jeunes du club ados poursuivent l’aventure avec un nouveau projet.

Pendant 5 jours, les jeunes donneront vie à un graffiti imaginé en juillet dernier à la demande de la commune de Virey-sous-Bar.

Tarif modulable en fonction du quotient familial : de 30€ à 40€

Stage de 9h30 à 17h30

Inscriptions et renseignements :

contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr ou 06 31 93 51 50 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

