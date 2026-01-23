Stage culture urbaine & graffiti Polisot
L’Aiguillage Polisot Aube
Début : 2026-02-23 09:30:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
2026-02-23
Stage culture urbaine & graffiti Du 23 au 27 février de 9h30 à 17h30 encadré par Korny et Rise Up.
Ouvert aux jeunes de 11 ans à 17 ans en partenariat avec le pôle animation jeunesse de la communauté de communes du Barséquanais en Champagne.
Qui n’a pas vu notre réalisation à l’abri bus de Virey sous Bar ?
Comme ce graff a rencontré un vif succès, nous poursuivons sur notre lancée avec un nouveau projet itinérant !
Rendez-vous donc pour un stage graffiti du 23 au 27 février 2026 avec pour mission graffer la future caravane du club ados…
Tarif modulable en fonction du quotient familial : de 30€ à 40€
Inscriptions et renseignements : contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52 animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr ou 06 31 93 51 50 .
L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
