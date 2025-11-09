Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage d’accordéon et concert Artsbourg Plomodiern

Stage d'accordéon et concert Artsbourg Plomodiern dimanche 9 novembre 2025.

Stage d’accordéon et concert

Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern Finistère

Début : 2025-11-09 13:30:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Stage d’accordéon avec David Munnelly (organisé par Hyacinthe Le Hénaff) de 13h30 à 17h30 (40€).
Concert à 18h, au chapeau   .

Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66 

