Stage d’accordéon et concert Artsbourg Plomodiern

Stage d’accordéon et concert
Artsbourg 1 Place de l'Église Plomodiern
Début : 2025-11-09 13:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Stage d’accordéon avec David Munnelly (organisé par Hyacinthe Le Hénaff) de 13h30 à 17h30 (40€).
Concert à 18h, au chapeau .
Artsbourg 1 Place de l’Église Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
