Stage d’acro-portés initiation à l’équilibre sur les mains rue Bois de la Pardonne Blasimon

Stage d’acro-portés initiation à l’équilibre sur les mains

rue Bois de la Pardonne Chapiteau du Ouistiti Circus Blasimon Gironde

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Envie de découvrir l’acro-portés et l’équilibre sur les mains dans une ambiance conviviale et créative ? Ce stage est l’occasion idéale de s’initier ou de se perfectionner, quel que soit votre niveau. À travers des exercices progressifs, ludiques et sécurisés, vous explorerez la confiance, l’écoute et la coordination, tout en développant force, équilibre et sens du collectif. Encadré par Fabien Ratier, artiste et pédagogue du Komono Circus, ce temps de pratique s’adresse à toutes les personnes dès 15 ans, curieuses de découvrir les arts du cirque ou d’approfondir leur pratique. Pensez à apporter votre pique-nique pour prolonger les échanges entre participants. .

