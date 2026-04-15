Stage d’activités eaux vives et plein air St Pierre de boeuf Saint-Pierre-de-Bœuf 18 – 23 mai 165 euros licenciés FFSU, 180€ non licenciés

Initiation et perfectionnement

Dans ce stage, vous pourrez vous initier à plusieurs activités en eaux vives : rafting, kayak et hydrospeed, mais aussi à d’autres activités de plein air comme la course d’orientation et la randonnée.

**Du 18 au 23 mai**, à St Pierre de Boeuf (Loire)

– **15 places**

– **Tarifs** : 165€ pour les licenciés FFSU, 180 € pour les non licenciés, tout compris : hébergement en camping, transport en covoiturage, matériel et cours sur les différentes activités, restauration.

**Inscriptions à partir du mardi 24 mars à 13h** sur [votre espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Attention, vous devez savoir nager 50m en milieu naturel pour confirmer votre inscription au stage : nous vous demanderons de signer une attestation sur l’honneur au début de celui-ci.

(En cas de besoin, vous pouvez venir à la piscine (vérifiez au préalable les créneaux d’ouverture au SIUAPS), pour vérifier votre savoir nager. Pour ceux qui le souhaitent, des créneaux d’entraînement seront mis en place les lundis et mercredis entre 12h et 14h après les vacances de Pâques, à la piscine de Villejean.)

Une fois votre inscription effectuée, les enseignants vous proposeront une réunion d’information.

En espérant vous voir nombreux sur l’eau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-18T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00.000+02:00

1

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

St Pierre de boeuf Saint Pierre de Boeuf Saint-Pierre-de-Bœuf 42520 Loire



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

