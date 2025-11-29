Stage d’afrodancehall avec JAY C de ALL IN / Invictus Crew au Carreau du Temple Carreau du Temple PARIS
Stage d’afrodancehall avec JAY C de ALL IN / Invictus Crew au Carreau du Temple Carreau du Temple PARIS samedi 29 novembre 2025.
C’est le grand retour de JAY C
VAL sur les dancefloors parisiens pour nous enjailler sur les derniers sons d’afrodancehall.
@jaycval2
Danseur pluridisciplinaire,
touché par le mouvement actuel du Dancehall et du Hip hop mais aussi proche des
danses traditionnelles. Son univers est riche et en perpétuelle évolution.
Membre du groupe de « Invictus
Crew » et « ALLin-Dance-Crew », Jay-C est un artiste danseur et sportif, il
s’inspire de ses rencontres et de ses découvertes pour créer une danse qui lui
est propre. Il pratique ainsi plusieurs styles tels que : le Dancehall, Le
hiphop, la House, l’Afrobeatz, le Jazz Rock, et la Salsa Cubaine.
Jay-C transmet son univers par
l’enseignement dans plusieurs écoles parisiennes et étrangères. Artiste aux
multiples facettes, Jay-C est un danseur énergique, puissant, gracieux et
investi, il apporte son enthousiasme, sa bonne humeur et sa joie de danser à
celui qui le regarde.
Entre deux tournées mondiales,
Jay C pose ses valises le temps d’un workshop au Carreau du Temple !
Tarif : 20 €
Workshop d’afrodancehall tous
niveaux à partir de 11 ans.
Samedi 29 novembre 25, de 17 H à 19 H
Lieu : Carreau du Temple, 2
rue Perrée, 75003 PARIS
Accès : M° Temple / République
Le samedi 29 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
payant
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.
Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Studio ForePARIS
