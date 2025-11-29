Stage d’afrodancehall avec JAY C de ALL IN / Invictus Crew au Carreau du Temple Carreau du Temple PARIS

C’est le grand retour de JAY C

VAL sur les dancefloors parisiens pour nous enjailler sur les derniers sons d’afrodancehall.

@jaycval2

Danseur pluridisciplinaire,

touché par le mouvement actuel du Dancehall et du Hip hop mais aussi proche des

danses traditionnelles. Son univers est riche et en perpétuelle évolution.

Membre du groupe de « Invictus

Crew » et « ALLin-Dance-Crew », Jay-C est un artiste danseur et sportif, il

s’inspire de ses rencontres et de ses découvertes pour créer une danse qui lui

est propre. Il pratique ainsi plusieurs styles tels que : le Dancehall, Le

hiphop, la House, l’Afrobeatz, le Jazz Rock, et la Salsa Cubaine.

Jay-C transmet son univers par

l’enseignement dans plusieurs écoles parisiennes et étrangères. Artiste aux

multiples facettes, Jay-C est un danseur énergique, puissant, gracieux et

investi, il apporte son enthousiasme, sa bonne humeur et sa joie de danser à

celui qui le regarde.

Entre deux tournées mondiales,

Jay C pose ses valises le temps d’un workshop au Carreau du Temple !

Tarif : 20 €

Infos Résas : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements

Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

Instagram : https://www.instagram.com/danseafrourbaine

Youtube : https://youtu.be/97rGnBDYLzE?si=POBUvFrBdLPE1T1G

Workshop d’afrodancehall tous

niveaux à partir de 11 ans.

Samedi 29 novembre 25, de 17 H à 19 H

Lieu : Carreau du Temple, 2

rue Perrée, 75003 PARIS

Accès : M° Temple / République

Jay C ; Crédits : wmp

samedi 29 novembre 25, stage d'afrodancehall avec JAY C de ALL IN / Invictus Crew au Carreau du Temple !

Le samedi 29 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 PARIS

https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-jay-c-au-carreau-du-temple https://www.facebook.com/daneafrourbaineaparis https://www.facebook.com/daneafrourbaineaparis