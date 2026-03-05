Stage d’Aïkido Gymnase COSEC de Nerdre Montluçon
Stage d’Aïkido
Gymnase COSEC de Nerdre 71 rue Ernest Montusès Montluçon Allier
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Seront proposés des cours enfant, adolescent et adulte, ains que le verre de l’amitié pour fêter les 10 ans du club Aïkido EDSM Montluçon !
Renseignements et inscription (obligatoire) par téléphone.
Gymnase COSEC de Nerdre 71 rue Ernest Montusès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 53 39 09
English :
There will be classes for children, teenagers and adults, as well as a friendly drink to celebrate the 10th anniversary of the EDSM Montluçon Aikido Club!
Information and registration (compulsory) by phone.
