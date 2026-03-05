Stage d’Aïkido Gymnase COSEC de Nerdre Montluçon

Stage d’Aïkido

Gymnase COSEC de Nerdre 71 rue Ernest Montusès Montluçon Allier

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Seront proposés des cours enfant, adolescent et adulte, ains que le verre de l’amitié pour fêter les 10 ans du club Aïkido EDSM Montluçon !

Renseignements et inscription (obligatoire) par téléphone.

English :

There will be classes for children, teenagers and adults, as well as a friendly drink to celebrate the 10th anniversary of the EDSM Montluçon Aikido Club!

Information and registration (compulsory) by phone.

