Stage d’anglais de Noël Châtelaillon-Plage

Stage d’anglais de Noël

17 avenue du Général De Gaulle Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif à la journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 09:30:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Stage d’anglais spécial Noël à Châtelaillon-Plage les 22 et 23 décembre les enfants de 4 à 10 ans découvrent l’anglais avec chansons, ateliers créatifs, jeux et histoires. Une immersion ludique pour apprendre en s’amusant dans une ambiance chaleureuse.

+33 5 46 56 23 11 mperoche@cipecma.com

English : Christmas English course

Special Christmas English course at Châtelaillon-Plage: on December 22 and 23, children aged 4 to 10 discover English with songs, creative workshops, games and stories. A fun way to learn in a warm and friendly atmosphere.

German : Englisch-Weihnachtspraktikum

Englischkurs speziell für Weihnachten in Châtelaillon-Plage: Am 22. und 23. Dezember entdecken Kinder von 4 bis 10 Jahren die englische Sprache mit Liedern, kreativen Workshops, Spielen und Geschichten. Ein spielerisches Eintauchen in die Sprache, um in einer herzlichen Atmosphäre mit Spaß zu lernen.

Italiano :

Corso speciale di inglese natalizio a Châtelaillon-Plage: il 22 e 23 dicembre, i bambini dai 4 ai 10 anni scopriranno l’inglese attraverso canzoni, laboratori creativi, giochi e storie. Un modo divertente per imparare in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol : Curso de inglés en Navidad

Curso especial de inglés de Navidad en Châtelaillon-Plage: los días 22 y 23 de diciembre, los niños de 4 a 10 años descubrirán el inglés a través de canciones, talleres creativos, juegos y cuentos. Una forma divertida de aprender inglés en un ambiente cálido y acogedor.

