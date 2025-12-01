Stage d’anglais de Noël Châtelaillon-Plage
Stage d’anglais de Noël Châtelaillon-Plage lundi 22 décembre 2025.
Stage d’anglais de Noël
17 avenue du Général De Gaulle Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Stage d’anglais spécial Noël à Châtelaillon-Plage les 22 et 23 décembre les enfants de 4 à 10 ans découvrent l’anglais avec chansons, ateliers créatifs, jeux et histoires. Une immersion ludique pour apprendre en s’amusant dans une ambiance chaleureuse.
17 avenue du Général De Gaulle Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 23 11 mperoche@cipecma.com
English : Christmas English course
Special Christmas English course at Châtelaillon-Plage: on December 22 and 23, children aged 4 to 10 discover English with songs, creative workshops, games and stories. A fun way to learn in a warm and friendly atmosphere.
German : Englisch-Weihnachtspraktikum
Englischkurs speziell für Weihnachten in Châtelaillon-Plage: Am 22. und 23. Dezember entdecken Kinder von 4 bis 10 Jahren die englische Sprache mit Liedern, kreativen Workshops, Spielen und Geschichten. Ein spielerisches Eintauchen in die Sprache, um in einer herzlichen Atmosphäre mit Spaß zu lernen.
Italiano :
Corso speciale di inglese natalizio a Châtelaillon-Plage: il 22 e 23 dicembre, i bambini dai 4 ai 10 anni scopriranno l’inglese attraverso canzoni, laboratori creativi, giochi e storie. Un modo divertente per imparare in un’atmosfera calda e amichevole.
Espanol : Curso de inglés en Navidad
Curso especial de inglés de Navidad en Châtelaillon-Plage: los días 22 y 23 de diciembre, los niños de 4 a 10 años descubrirán el inglés a través de canciones, talleres creativos, juegos y cuentos. Una forma divertida de aprender inglés en un ambiente cálido y acogedor.
