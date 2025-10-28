Stage d’anglais Mussidan

Stage d'anglais Mussidan mardi 28 octobre 2025.

Médiathèque Mussidan Dordogne

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-31

Stage d’anglais CM1-CM2 Mémorisation de vocabulaire, apprentissage sous forme de jeux et de chansons, découverte des cultures anglo-saxonne et américaine, de 10h à 12h, maison des associations. Tarif 100€. Inscr: 06 64 86 15 80. Mary’s School .

Médiathèque Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

