Stage d’anglais Mussidan

Médiathèque Mussidan
2025-10-28
2025-10-31
2025-10-28
Stage d’anglais CM1-CM2 Mémorisation de vocabulaire, apprentissage sous forme de jeux et de chansons, découverte des cultures anglo-saxonne et américaine, de 10h à 12h, maison des associations. Tarif 100€. Inscr: 06 64 86 15 80. Mary’s School .
Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
