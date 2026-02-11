Stage d’anglais Mussidan
Stage d’anglais Mussidan jeudi 19 février 2026.
Stage d’anglais
Médiathèque Mussidan Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-19
Stage d’anglais CM1-CM2 stage d’oral Anglais de 10h à 12h, maison des associations.
Tarif: 100€. Inscr: 06 64 86 15 80. Mary’s School .
Médiathèque Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Stage d’anglais
