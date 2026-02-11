Stage d’anglais

Médiathèque Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-19

Stage d’anglais CM1-CM2 stage d’oral Anglais de 10h à 12h, maison des associations.

Tarif: 100€. Inscr: 06 64 86 15 80. Mary’s School .

Médiathèque Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’anglais

L’événement Stage d’anglais Mussidan a été mis à jour le 2026-02-05 par Vallée de l’Isle en Périgord