Stage d’anglais pour adolescents, Augustine, Bordeaux

Stage d’anglais pour adolescents 16 – 20 février Augustine Gironde

140 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:00:00+01:00

Vous cherchez une façon ludique et motivante de pratiquer l’anglais pendant les vacances d’hiver ? Rejoignez notre Stage d’Hiver pour ados à Augustine École de Langues !

Au programme : activités interactives, jeux, discussions et projets créatifs pour gagner en confiance et en aisance à l’oral, dans une ambiance bienveillante et dynamique.

Augustine 21 rue flornoy33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine info@augustine-bordeaux.fr

Un stage d’anglais ludique et interactif pour collégiens & lycéens à Augustine École de Langues.