Stage d’anglais vacances d’hiver 3-10 ans, Augustine, Bordeaux

Stage d’anglais vacances d’hiver 3-10 ans 16 – 20 février Augustine Gironde

140 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T10:00:00+01:00 – 2026-02-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T10:00:00+01:00 – 2026-02-20T12:00:00+01:00

✔ Approche naturelle et immersive

✔ Atmosphère ludique et bienveillante

✔ Idéal pour les débutants

✔ Développe la confiance et l’oral

Augustine 21 rue flornoy33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine

L'anglais par le jeu, la musique et la créativité ! Un stage joyeux et immersif pour découvrir l'anglais naturellement à travers chansons, jeux, mouvements, histoires et activités créatives.