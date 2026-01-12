Stage Dans l’intimité des oiseaux Domaine départemental de Lindre Lindre-Basse

Stage Dans l’intimité des oiseaux

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse Moselle

Début : Mercredi Jeudi 2026-01-21

fin : 2026-04-29

2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-14 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-25 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04

Vous adorez les oiseaux et la nature? Vous souhaitez découvrir l’envers du décor? Nous vous proposons une sortie individuelle sur le terrain le temps d’une journée d’initiation au recensement ornithologique qui vous plonge dans l’intimité des oiseaux de manière privilégiée! Avec plus de 240 espèces d’oiseaux observées au Domaine de Lindre, vous découvrirez cette diversité en participant aux suivis scientifiques de nos oiseaux d’eau.

Sur réservation (1 seule place par activité)Tout public

Domaine départemental de Lindre 67 rue Principale Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 80 lindre@moselle.fr

Do you love birds and nature? Would you like to get behind the scenes? We offer you an individual field trip for the duration of a day of initiation to ornithological census that will plunge you into the intimacy of birds in a privileged way! With over 240 bird species observed at Domaine de Lindre, you’ll discover this diversity by taking part in the scientific monitoring of our waterbirds.

Reservations required (only 1 place per activity)

