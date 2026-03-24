Stage Dans Tro mod Karaez

Printemps de Châteauneuf Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour agrémenter le Week end du Printemps de Chateauneuf, les Brug ar Menez vous proposent la journée du samedi 4 avril sous le signe de la gavote

>Stage de danse Dans Tro mod Karaez: Stage Dans Tro + entrée au Fest Noz. Stage autour de la Dans Tro animé par Julien Rolland et Marion Cario 10€

Stage Dans Tro seul Stage autour de la Dans Tro animé par Julien Rolland et Marion Cario 5€

Entrée Fest-Noz

Fest noz annuel du cercle

PATRICK LEFEBVRE

TALEC CAMPO

CARIO LE CLECH

DORVAL CONSTANTIEN

DABO LARGE

QUENET CARIOU

LE BRAS GARREC

GUERVENO GUILLO RICHARD

6€ .

Printemps de Châteauneuf Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Stage Dans Tro mod Karaez

L’événement Stage Dans Tro mod Karaez Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou