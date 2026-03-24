Stage Dans Tro mod Karaez Châteauneuf-du-Faou
Stage Dans Tro mod Karaez Châteauneuf-du-Faou samedi 4 avril 2026.
Stage Dans Tro mod Karaez
Printemps de Châteauneuf Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Pour agrémenter le Week end du Printemps de Chateauneuf, les Brug ar Menez vous proposent la journée du samedi 4 avril sous le signe de la gavote
>Stage de danse Dans Tro mod Karaez: Stage Dans Tro + entrée au Fest Noz. Stage autour de la Dans Tro animé par Julien Rolland et Marion Cario 10€
Stage Dans Tro seul Stage autour de la Dans Tro animé par Julien Rolland et Marion Cario 5€
Entrée Fest-Noz
Fest noz annuel du cercle
PATRICK LEFEBVRE
TALEC CAMPO
CARIO LE CLECH
DORVAL CONSTANTIEN
DABO LARGE
QUENET CARIOU
LE BRAS GARREC
GUERVENO GUILLO RICHARD
6€ .
Printemps de Châteauneuf Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English : Stage Dans Tro mod Karaez
L’événement Stage Dans Tro mod Karaez Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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