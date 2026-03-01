Stage Danse Africaine Salle du Quai des sports Clères

Stage Danse Africaine

Salle du Quai des sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Esprit danse vous invite à son Stage de Danse Africaine ce dimanche 22 mars.

Fanta Dembele, accompagnée par les musiciens talentueux Hamidou Dembele, Gaoussou Koné, Edmond Dembele, Soumaila Sanogo, va vous faire danser aux rythmes africains dans la joie et la bonne humeur !

Venez nombreux !

Salle Quai des Sports ( à 30 minutes de Rouen)

76690 Clères .

Salle du Quai des sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 07 88 65 esprit.danse@hotmail.com

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English : Stage Danse Africaine

L’événement Stage Danse Africaine Clères a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin