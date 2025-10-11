[Stage] Danse avec Florence Charrois Salle de danse du lycée Jehan Ango Dieppe
[Stage] Danse avec Florence Charrois
Salle de danse du lycée Jehan Ango / 25 Rue Roger Lecoffre Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11 2025-12-13 2026-01-17 2026-01-31 2026-03-14
Un moment de partage autour du mouvement, entre technique, écoute et créativité.
Ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance bienveillante et inspirante
Places limitées. .
Salle de danse du lycée Jehan Ango / 25 Rue Roger Lecoffre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie marakana@mailo.com
