Stage Danse Biodynamique Les Ateliers Ex Maison des Sports et Loisirs Yssingeaux
Stage Danse Biodynamique Les Ateliers Ex Maison des Sports et Loisirs Yssingeaux dimanche 15 mars 2026.
Stage Danse Biodynamique
Les Ateliers Ex Maison des Sports et Loisirs 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00
Date(s) :
2026-03-15 2026-05-31
C’est un art corporel régénérant et créatif. Cette pratique permet de réaccorder, délier et réunifier son corps. Retrouver un mouvement naturel. Se reconnecter à son ressenti
Les Ateliers Ex Maison des Sports et Loisirs 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 71 41 37 metyssart43@gmail.com
English :
It’s a regenerating and creative body art. This practice re-tunes, unties and reunites the body. Rediscover natural movement. Reconnect with the way you feel
