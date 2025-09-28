Stage danse bollywood spécial rentrée Centre Yoga Shivaya Issoire
Stage danse bollywood spécial rentrée Centre Yoga Shivaya Issoire dimanche 28 septembre 2025.
Stage danse bollywood spécial rentrée
Centre Yoga Shivaya 267 Chemin des Listes Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 15:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Rendez-vous pour un stage de danse Bollywood semi-classique. Nous danserons sur « Chuttamalle », une chanson telougou à la fois envoûtante et sensuelle, parfaite pour plonger dans l’univers raffiné et expressif de la danse indienne. Ouvert à tous.
.
Centre Yoga Shivaya 267 Chemin des Listes Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 78 65 61 bollyvanilla@outlook.com
English :
Join us for a semi-classical Bollywood dance workshop. We’ll dance to « Chuttamalle », an enchanting and sensual Telugu song, the perfect introduction to the refined and expressive world of Indian dance. Open to all.
German :
Wir treffen uns zu einem semi-klassischen Bollywood-Tanzkurs. Wir werden zu « Chuttamalle » tanzen, einem eindringlichen und sinnlichen Telugu-Lied, das perfekt ist, um in die raffinierte und ausdrucksstarke Welt des indischen Tanzes einzutauchen. Offen für alle.
Italiano :
Unitevi a noi per una lezione di danza semi-classica di Bollywood. Danzeremo su « Chuttamalle », una canzone telugu che è allo stesso tempo ammaliante e sensuale, il modo perfetto per immergersi nel mondo raffinato ed espressivo della danza indiana. Aperto a tutti.
Espanol :
Únase a nosotros para una clase de danza Bollywood semiclásica. Bailaremos « Chuttamalle », una canción telugu que es a la vez inquietante y sensual, la manera perfecta de sumergirse en el refinado y expresivo mundo de la danza india. Abierto a todos.
L’événement Stage danse bollywood spécial rentrée Issoire a été mis à jour le 2025-09-12 par Auvergne Pays d’Issoire