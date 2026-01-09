Stage danse classique hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

La danse classique est la base de toutes les autres danses. Elle est à la fois un sport et un art qui demande exigence et rigueur. Elle permet de faire travailler tous les groupes musculaires, d’acquérir de la souplesse, mais aussi de travailler la concentration et la mémoire….

L’apprentissage se fait toujours avec le plaisir d’apprendre, de découvrir, de se dépasser, de se retrouver à chaque cours.

De tous les âges, ayant envie de commencer, de reprendre, de continuer. A tous ceux qui ont envie de danser !

Animé par Carine

Une semaine de danse classique pour remonter sur vos pointes !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 € / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5 € en cas de première inscription)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

début : 2026-02-23T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T13:30:00+01:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-classique-hiver +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/



