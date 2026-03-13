Stage danse classique printemps Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

La danse classique est la base de toutes les autres danses. Elle est à la fois un sport et un art qui demande exigence et rigueur. L’apprentissage se fait toujours avec le plaisir d’apprendre, de découvrir, de se dépasser, de se retrouver à chaque cours. Elle permet de faire travailler tous les groupes musculaires, d’acquérir de la souplesse, mais aussi de travailler la concentration et la mémoire…. De tous les âges, ayant envie de commencer, de reprendre, de continuer.

Niveau intermédiaire.

Animé par Carine

Élégance, grâce, précision, et dynamisme… Venez danser !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euros / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5 euros en cas de première inscription)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-classique +33142030047 info-jv@crl10.net



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