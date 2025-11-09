Stage Danse Contact Improvisation Maison des Sports et Loisirs Yssingeaux

Stage Danse Contact Improvisation

Maison des Sports et Loisirs 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

2025-11-09

En solo, en duo ou à plusieurs, pratiquez la liberté du mouvement, basée sur la finesse des perceptions, la détente, l’ancrage et le flux.

Maison des Sports et Loisirs 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 71 41 37 metyssart43@gmail.com

English :

Solo, duo or in a group, practice the freedom of movement, based on fine-tuned perception, relaxation, anchoring and flow.

German :

Üben Sie allein, im Duett oder zu mehreren die Freiheit der Bewegung, die auf feiner Wahrnehmung, Entspannung, Verankerung und Fluss beruht.

Italiano :

Da soli, in duo o in gruppo, si pratica la libertà di movimento, basata su percezione fine, rilassamento, ancoraggio e flusso.

Espanol :

Solo, en dúo o en grupo, practique la libertad de movimiento, basada en la percepción afinada, la relajación, el anclaje y la fluidez.

