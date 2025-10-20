Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez Biarritz

Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez Biarritz lundi 20 octobre 2025.

Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-20

Stage de danse contemporaine pour Enfants et Adolescents avec Déborah Alvarez.

C’est un stage qui aborde des exercices d’échauffement (pliés, colonne, sol, jambes, sauts, etc.) autour des principes de la danse contemporaine. Mais également des ateliers autour de chorégraphes ou de pièces chorégraphiques avec des improvisations et compositions.

Restitution en fin de stage.

Enfants 9/12 ans 14h à 15h

Ado 13/15ans de 15h à 16h30

Intermédiaire/avancé à partir de 15 ans de 16h30 à 18h .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

English : Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez

German : Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez

Italiano :

Espanol : Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez

L’événement Stage danse contemporaine avec Déborah Alvarez Biarritz a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Biarritz