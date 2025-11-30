Stage Danse contemporaine Enfants Argentat-sur-Dordogne
Stage Danse contemporaine Enfants Argentat-sur-Dordogne dimanche 30 novembre 2025.
Stage Danse contemporaine Enfants
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Stage de danse contemporaine animé par Paola Maureso et son musicien. Initiation ludique et créative destinée aux enfants à partir de 7 ans. .
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82 paulineb@latelier-cet.com
English : Stage Danse contemporaine Enfants
German : Stage Danse contemporaine Enfants
Italiano :
Espanol : Stage Danse contemporaine Enfants
L’événement Stage Danse contemporaine Enfants Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-18 par Corrèze Tourisme