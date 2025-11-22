Stage danse en ligne Dordives
Stage danse en ligne Dordives samedi 22 novembre 2025.
Dordives Loiret
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Venez découvrir la danse en ligne sur des rythmes de Kuduro, Madison, Disco ou Cha-cha-cha parmi tant d’autres ! 20 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 56 01 83
English :
Line dance workshop
German :
Praktikum Line Dance
Italiano :
Corso di line dance
Espanol :
Curso de baile en línea
