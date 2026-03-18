Stage danse et approche énergétique du mouvement Le Domaine Vert Troche

Stage danse et approche énergétique du mouvement

Le Domaine Vert 3972, route des Templiers Troche Corrèze

Tarif : 490 – 490 – 530 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-09

Stage organisé par le Grand Atelier.

Nous orienterons le thème de ce stage sur la mise en jeu du corps par l’intermédiaire des mots. Ces mots mobilisent l’imaginaire, sollicitent les images mentales. Ici la danse s’inspirera de leur sens mais aussi de leurs sonorités, du rythme qu’ils créent.

Il s’agit alors de s’emparer de ces éléments pour entrer dans le jeu de création et de composition du geste, de mettre en évidence la singularité des choix de chacun, la multiplicité des points de vue.

Ce stage vous propose aussi un temps journalier de pratiques issues du Qi gong, du Tai Chi. Un réveil énergétique le matin et le soir, massage, relaxation.

Tarifs du stage

490€ (chambre 2 lits), 530€ (chambre individuelle) + 12€ adhésion à l’association.

D’autres formules sont possibles en fonction de votre situation (nous contacter)

Ouvert à tous date limite d’inscription 4 juillet .

Le Domaine Vert 3972, route des Templiers Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 86 94 51 legrandatelier19@gmail.com

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English : Stage danse et approche énergétique du mouvement

L’événement Stage danse et approche énergétique du mouvement Troche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze