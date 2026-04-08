STAGE DANSE ET CRÉATION CSC Mireille Moyon Paimbœuf

Paimbœuf

STAGE DANSE ET CRÉATION

CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Stage Danse et Création, pour les enfants de 6 à 10 ans, pendant les vacances d’avril.

Pendant une semaine, les enfants exploreront la danse orientale, le flamenco, l’improvisation et la création d’un solo.

Chaque enfant développera sa créativité, son expressivité et sa confiance en, en s’inspirant de différentes cultures et danses, tout en inventant son propore univers !

Une petite restitution sera proposée aux familles le dernier jour pour célébrer leur travail.

Horaires

Lundi 14h-15h

Mardi 10h-11h

Mercredi 16h30-17h30

Jeudi et vendredi 10h-11h

Nombre de places limité Sur réservation auprès du CSC Mireille Moyon

Tarif 85€ le stage. .

CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement STAGE DANSE ET CRÉATION Paimbœuf a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Saint Brevin