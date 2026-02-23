Stage danse et peinture Complexe Sportif Erquy

Stage danse et peinture

Complexe Sportif 4 Rue de la Ville Louis Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-19 15:30:00

2026-04-18

Adultes et ados, tous niveaux.

Pendant ces deux journées, nous allons tisser des liens entre danse et art pictural.

Le fil directeur est de mettre le mouvement en peinture et la peinture en mouvement par diverses activités.

Trouver plaisir à bouger, tracer, colorer, imaginer, projeter…

Se laisser surprendre par ce qui émerge de la rencontre entre les pratiques et les personnes.

Il n’y a aucun pré-requis ceci n’est pas un stage technique en danse ou peinture, mais un moment d’expérimentation, de créativité et de joie partagée. .

