Stage danse éveil corporel et musical à Lacapelle-Marival – Lacapelle-Marival, 24 mai 2025 15:00, Lacapelle-Marival.

Stage danse éveil corporel et musical à Lacapelle-Marival Gymnase Lacapelle-Marival Lot

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Stage de danse dédié aux enfants, mêlant éveil corporel et musical avec accompagnement en musique live. Animé par Camille Le Bouedec et Paul Adrien Larroque, ce moment ludique et artistique invite à explorer le mouvement dansé de manière sensible et joyeuse.

15h00-16h00 Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans

16h00-18h00 Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans 15 .

Gymnase

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 66 52 33 83

English :

A dance workshop dedicated to children, combining physical and musical awakening with live music accompaniment. Led by Camille Le Bouedec and Paul Adrien Larroque, this playful, artistic experience invites children to explore dance movement in a sensitive, joyful way.

German :

Ein Tanzkurs für Kinder, der körperliche und musikalische Früherziehung mit Live-Musik verbindet. Unter der Leitung von Camille Le Bouedec und Paul Adrien Larroque lädt dieser spielerische und künstlerische Moment dazu ein, die tänzerische Bewegung auf sensible und fröhliche Weise zu erforschen.

Italiano :

Un laboratorio di danza dedicato ai bambini, che unisce consapevolezza fisica e musicale con accompagnamento musicale dal vivo. Condotta da Camille Le Bouedec e Paul Adrien Larroque, questa esperienza ludica e artistica invita i bambini a esplorare il movimento della danza in modo sensibile e gioioso.

Espanol :

Un taller de danza dedicado a los niños, que combina la sensibilización física y musical con acompañamiento musical en directo. Dirigido por Camille Le Bouedec y Paul Adrien Larroque, esta experiencia lúdica y artística invita a los niños a explorar el movimiento de la danza de forma sensible y alegre.

