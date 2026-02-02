Stage Danse Flamenco Buleria CPFI Musiques du Monde Le Mans

Stage Danse Flamenco Buleria

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Atelier de buleria festera avec Marion Carrer et Jean-Baptiste André. Ouvert à tous les niveaux

C’est sous un angle festif avec la buleria (palo joyeux et intense) que nous aborderons ce stage de découverte. Le stage est ouvert à tous les niveaux, il se compose de deux parties un atelier palmas et compréhension du compas, pour découvrir ou perfectionner les sons des palmas, appréhender les différents sentiments de pulsation, puis un atelier danse basé sur une pata por buleria (mini chorégraphie effectuée lors de fête). Nous transmettrons

un vocabulaire de pas de base qui permettent de dialoguer avec le chant. L’atelier de danse s’appuiera sur les notions abordées lors de l’atelier palmas. C’est un moment de danse qui permettra d’expérimenter des sensations rythmiques.

Réservations

https://www.helloasso.com/associations/danses-et-vibrations/evenements/stage-de-buleria

Stage organisé par l’association Danses & Vibrations avec la participation du CPFI Musiques du Monde. .

CPFI Musiques du Monde 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dansesetvibrations@gmail.com

English :

Buleria festera workshop with Marion Carrer and Jean-Baptiste André. Open to all levels

L’événement Stage Danse Flamenco Buleria Le Mans a été mis à jour le 2026-02-02 par CDT72