Stage danse Hip Hop Salle du Sillon Savenay

Stage danse Hip Hop

Salle du Sillon Route des 5 Continents Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

L’association Ca danse propose un stage de danse hip-hop. .

Salle du Sillon Route des 5 Continents Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationcadanse@gmail.com

English :

L’événement Stage danse Hip Hop Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon