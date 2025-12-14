Stage danse Hip Hop Salle du Sillon Savenay
Stage danse Hip Hop Salle du Sillon Savenay mercredi 18 février 2026.
Stage danse Hip Hop
Salle du Sillon Route des 5 Continents Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
L’association Ca danse propose un stage de danse hip-hop. .
Salle du Sillon Route des 5 Continents Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationcadanse@gmail.com
English :
L’événement Stage danse Hip Hop Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon