Stage danse Krump Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 5 juillet 2025 10:00

Dordogne

Stage danse Krump Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 12:30:00

Date(s) :

2025-07-05

10h-12h30/14h-17h. Danse spirituelle qui puise dans les énergies authentiques de chacun. Venir en tenue confortable. Sur réservation. 90€ + 10€ d’adhésion à l’association « Aux arts des Mues »

Stage de Méguy Araujo et organisé par l’association « Aux Arts des Mues ».

Méguy Araujo est une artiste franco-portugaise qui développe son langage de manière non-verbale par une articulation entre mouvement et matières. Ses recherches explorent les émotions et les énergies pour traiter des sujets variés politiques, poétiques et sensibles.

Cette danse spirituelle puise dans les énergies authentiques de chacun, où le groupe soutient, encourage les danseurs à Être, à exprimer leurs ressentis profonds.

Il est recommandé de venir en tenue confortable dans laquelle vous êtes à l’aise pour bouger mais aussi qui vous inspire. Merci d’apporter également de quoi écrire / dessiner .

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 78 36 93 auxartsdesmues@gmail.com

English : Stage danse Krump

10am-12.30pm/14pm-5pm. Spiritual dance that draws on the authentic energies of each individual. Come in comfortable clothes. Reservations required. 90? + 10? membership of « Aux arts des Mues » association

German : Stage danse Krump

10:00-12:30/14:00-17:00 Uhr. Spiritueller Tanz, der aus den authentischen Energien eines jeden Menschen schöpft. In bequemer Kleidung kommen. Nur mit Reservierung. 90 ? + 10 ? Mitgliedschaft im Verein « Aux arts des Mues »

Italiano :

10am-12.30pm/14pm-5pm. Danza spirituale che attinge alle energie autentiche di ogni individuo. Venire con abiti comodi. Solo su prenotazione. 90? + 10? iscrizione all’associazione « Aux arts des Mues »

Espanol : Stage danse Krump

10am-12.30pm/14pm-5pm. Danza espiritual que se nutre de las energías auténticas de cada individuo. Venir con ropa cómoda. Sólo con reserva previa. 90? + 10? adhesión a la asociación « Aux arts des Mues

