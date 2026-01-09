Stage danse latino américaine hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Un Voyage à Travers le Rythme

Cinq jours, cinq danses, cinq expériences inoubliables !

De l’énergie contagieuse de la cumbia colombienne, à la puissance festive du festejo péruvien, en passant par la tradition ancestrale du huayno bolivien, la force du candombe uruguayen, jusqu’à la passion de la chacarera argentine.

Dans ce stage, nous explorerons la richesse culturelle et la force du mouvement, en nous connectant aux racines de l’Amérique du Sud à travers la danse. Quel que soit votre niveau, il suffit d’avoir envie d’apprendre et de s’amuser !

Venez bouger, ressentir et vivre le rythme sud-américain !

Animé par Rocio Daniela

Venez découvrir les danses latinos américaines pour vous initier et vous détendre en fin de journée pendant les vacances d’hiver, soyez prêts à danser aux mariages aux beaux jours !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 € / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5€ en cas de première inscription)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-latino-americaine +33142030047 info-jv@crl10.net



