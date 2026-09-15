Stage Danse Libre pour les femmes MLC salle de gym Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Stage Danse Libre pour les femmes

MLC salle de gym 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:30:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Je Danse la Vie. Ouvert à toutes, ce stage est une invitation à revenir à l’intérieur de soi en explorant le mouvement libre et libérateur de nos corps. Guidée avec bienveillance par Sylvie Pencréac’h, danseuse relaxologue et thérapeute holistique, vous allez explorer, le souffle, le rythme, le ressenti, l’écoute intérieure, la créativité afin de prendre confiance en vous. La joie rayonnante d’être ensemble ouvre au partage. Une profonde relaxation d’intégration permettant d’accéder à une meilleure connaissance de soi terminera l’après-midi.

1 Dimanche par mois 14h30 à 17h30

22 nov. 31 janv. 14 fév. 14 mars.

11 avril. 9 mai. 6 juin

Organisation asso Terre d’Eveil .

MLC salle de gym 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 96 55 89

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English :

L’événement Stage Danse Libre pour les femmes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS