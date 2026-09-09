UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Stage Danse Libre pour les femmes MLC salle de gym Moëlan-sur-Mer

dimanche 6 juin 2027 · MLC salle de gym · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 6 juin 2027
Fin
dimanche 6 juin 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
MLC salle de gym
Adresse
44 Rue de Pont-Ar-Laer
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Stage Danse Libre pour les femmes

MLC salle de gym 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-06 14:30:00
fin : 2027-06-06 17:30:00

Date(s) :
2027-06-06

Je Danse la Vie. Ouvert à toutes, ce stage est une invitation à revenir à l’intérieur de soi en explorant le mouvement libre et libérateur de nos corps. Guidée avec bienveillance par Sylvie Pencréac’h, danseuse relaxologue et thérapeute holistique, vous allez explorer, le souffle, le rythme, le ressenti, l’écoute intérieure, la créativité afin de prendre confiance en vous. La joie rayonnante d’être ensemble ouvre au partage. Une profonde relaxation d’intégration permettant d’accéder à une meilleure connaissance de soi terminera l’après-midi.
Organisation asso Terre d’Eveil   .

MLC salle de gym 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 96 55 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Danse Libre pour les femmes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)