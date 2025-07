STAGE DANSE maison de quartier st Therèse Rennes

STAGE DANSE maison de quartier st Therèse Rennes vendredi 4 juillet 2025.

30 euros le vendredi et 50 e le samedi , 70e le global

stage accessible à tous toutes personnes curieuses de danser en groupe

STAGES DE PRATIQUES AFRICAINES

gratuit pour des personnes du quartier le Blosne à petit très petit budgets ( rsa, prime activités)

le vendredi voix et danse du Ghana, adowa

le samedi travail sur le mouvement intérieur, le groove , la présence à soi, l’autre avec le musicien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T18:30:00.000+02:00

maison de quartier st Therèse rue jean boucher rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine