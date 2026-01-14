Stage danse orientale hiver Centre Paris Anim’ Jemmapes PARIS

En tant que telle, elle est tantôt fluidité, exubérance, sensuelle ou retenue et empreinte de spiritualité.

Ces 4 jours de stage seront orientés vers la danse classique égyptienne ainsi que la pop orientale.

Échauffement, technique de base, musicalité, déplacement dans l’espace, enchaînement sur des musiques variées (modernes et classiques).

Animé par Martine La Rocca.

Une danse solo féminine qui nous vient de l’antiquité. Intimement liée à la musique, elle est l’expression mélodique et/ou rythmique de la phrase musicale.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euros / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5 euros en cas de première inscription).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-orientale-hiver-2020 +33148033322 info-ej@crl10.net



