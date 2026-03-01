Stage danse Rock’n Roll Salle des Fêtes La Souterraine

Stage danse Rock’n Roll

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

L’association Danse avec Moi vous propose un stage danse Rock’n Roll, ouvert à tous, et animé par Carlos et Sylvie. Durée 1h30 environ. Première session pour les débutants à 14h. Seconde session pour les initiés à 16h. .

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 21 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage danse Rock’n Roll

L’événement Stage danse Rock’n Roll La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Pays Sostranien