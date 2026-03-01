Stage danse Rock’n Roll Salle des Fêtes La Souterraine
Stage danse Rock’n Roll Salle des Fêtes La Souterraine dimanche 29 mars 2026.
Stage danse Rock’n Roll
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29
L’association Danse avec Moi vous propose un stage danse Rock’n Roll, ouvert à tous, et animé par Carlos et Sylvie. Durée 1h30 environ. Première session pour les débutants à 14h. Seconde session pour les initiés à 16h. .
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 21 89
English : Stage danse Rock’n Roll
L’événement Stage danse Rock’n Roll La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Pays Sostranien