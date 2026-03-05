Stage danse salsa-bachata PicNic Arette

Stage danse salsa-bachata

PicNic 18 Rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Dans le cadre de la journée D’Arts et Tous à la découverte de l’Amérique Latine, nous proposons cet atelier de danse.

Eva et Yohan de l’association de danse Muévete seront vos enseignants pour 2h de stage de danse latine.

Seul(e) ou en couple !

14h Salsa (1h)

15h Bachata (1h) .

