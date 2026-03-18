Stage danse théâtre Le moindre geste Cahors
Stage danse théâtre Le moindre geste Cahors dimanche 12 avril 2026.
Stage danse théâtre Le moindre geste
Place Rousseau Cahors Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Atelier danse-théâtre animé par Loan Le Dinh proposant d’explorer un texte par le mouvement
Atelier danse-théâtre animé par Loan Le Dinh proposant d’explorer un texte par le mouvement. Les participants travaillent gestes, actions simples, expression corporelle et rapport au son pour développer une approche sensible du texte et trouver leur propre logique d’interprétation.
Atelier à partir de 16 ans.
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Place Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
Dance-theatre workshop led by Loan Le Dinh exploring a text through movement
L’événement Stage danse théâtre Le moindre geste Cahors a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cahors Vallée du Lot