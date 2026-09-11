Informations pratiques

Mer

Stage danse, théâtre, musique

28 Route d’Orléans Mer Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-19 10:30:00

fin : 2026-10-23 17:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Inspiré par l’univers libre et profondément humain de la chorégraphe Pina Bausch, ce stage intergénérationnel accessible aux ados et adultes vous invite à explorer les liens entre le mouvement, la voix, le jeu et la musique.

Inspiré par l’univers libre et profondément humain de la chorégraphe Pina Bausch, ce stage vous invite à explorer les liens entre le mouvement, la voix, le jeu et la musique. À partir d’improvisations, d’expérimentations et de compositions en groupe, chacun pourra exprimer sa créativité avec le langage qui lui ressemble.

Le film Pina de Wim Wenders accompagnera cette aventure artistique comme source d’inspiration. Une projection est organisée le vendredi 16 octobre à Mer, par le Cinémobile, en partenariat avec Ciclic et la Ville de Mer. Les stagiaires sont vivement encouragés à y assister.

Tout au long de la semaine, les idées, les gestes, les sons et les émotions de chacun se mêleront pour construire une œuvre commune. .

28 Route d’Orléans Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 05 43 cielaluneblanche@orange.fr

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English :

Inspired by the free-spirited and deeply human world of choreographer Pina Bausch, this intergenerational workshop—open to teens and adults—invites you to explore the connections between movement, voice, acting, and music.

L’événement Stage danse, théâtre, musique Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT41