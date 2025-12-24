Stage danse Trad’, Centre Culturel La Marchoise Gençay
Stage danse Trad’, Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 17 janvier 2026.
Stage danse Trad’ Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 17 janvier 2026, 15h00 15 eruos
stage de danse Trad’ et création animé par Myriam Desbancs + Avoure
Stage de Danse Traditionnelle Poitevine et de Création.
Animé par Myriam DESBANCS et avec la participation d’AVOURE (musiciens de la Marchoise)
Durée : 3h – de 15h à 18h
Lieu : Centre Culturel-La Marchoise
1 autre stage aura lieu le samedi 25 avril 2026
Tarif : 15 euros/stage – Gratuit pour les adhérents (35 euros/an)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00
05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/agenda/danse-traditionnelle-poitevine-et-creative/
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne