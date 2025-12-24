Stage danse Trad’ Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 17 janvier 2026, 15h00 15 eruos

stage de danse Trad’ et création animé par Myriam Desbancs + Avoure

Stage de Danse Traditionnelle Poitevine et de Création.

Animé par Myriam DESBANCS et avec la participation d’AVOURE (musiciens de la Marchoise)

Durée : 3h – de 15h à 18h

Lieu : Centre Culturel-La Marchoise

1 autre stage aura lieu le samedi 25 avril 2026

Tarif : 15 euros/stage – Gratuit pour les adhérents (35 euros/an)

Début : 2026-01-17T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00

05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/agenda/danse-traditionnelle-poitevine-et-creative/

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



