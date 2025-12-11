Stage danse traditionnelle mandingue Rue des Mésanges Savenay
L’association Taragona propose un stage de danse traditionnelle mandingue.
Ouvert à tous les niveaux. Tarif adhérent 30 €, non adhérent 35 €. Sur inscription. .
Rue des Mésanges Complexe polyvalent Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 67 55 89 42
