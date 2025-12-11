Stage danse traditionnelle mandingue Rue des Mésanges Savenay

Stage danse traditionnelle mandingue

Rue des Mésanges Complexe polyvalent Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

L’association Taragona propose un stage de danse traditionnelle mandingue.

Ouvert à tous les niveaux. Tarif adhérent 30 €, non adhérent 35 €. Sur inscription. .

