Stage Danse Voltige en famille ! Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 10:00 – 13:00

Gratuit : non 30 € inscriptions via helloasso Tarif : 30€ + 10 € adhésion obligatoire/personneLien billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-famille-danse-et-voltige-dimanche-18-janvier En famille

Nous vous proposons de passer un temps suspendu ensemble. Par le biais de propositions ludiques et adaptées à tous, nous découvrirons les joies de la danse et de la danse voltige . Nous jouerons à renverser les espaces, à les réinventer en se jouant de la gravité, avec comme appuis commun la corde qui sera notre fil conducteur dans cette aventure dansée.1 parent pour 1 enfant, enfants de 6 à 10 ans.Prévoir plusieurs couches de vêtements pour mettre sous le baudrier et de manches longues.Prendre un goûter léger pour le moment de pause.Avec Émilie Vin et Sarah Maréchal de la compagnie 4 à corps.

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr http://www.chapidock.com