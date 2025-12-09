Stage Danse Voltige pour les ados (10-16 ans) Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 14:00 – 17:00

Gratuit : non 40 € Tarif : 40€ par participant.e + 10€ adhésion obligatoire/personneLien billetterie: https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-danse-voltige-ados Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 16

« Cordes à partager »Nous découvrirons la danse voltige par le biais de plusieurs propositions inspirées du travail de la Cie 4 à Corps afin d’ouvrir des espaces de jeux ou le mouvement se transforme et cherche de nouveaux chemins. Seuls, à deux, en groupe nous jouerons à renverser les espaces, à les réinventer en se jouant de la gravité !La corde sera notre lien, notre appui commun et notre fil conducteur dans cette traversée dansé.Si vous avez un baudrier et des genouillères merci de les apporter.Mettre une double couche de vêtements. Prévoir une paire de chaussure fine, souple et propre.Intervenantes :Sarah MaréchalSarah Maréchal est danseuse acrobate, interprète et professeure de danse. Dès l’enfance, elle pratique la gymnastique et patinage artistique. A la recherche du mouvement, elle intègre l’Ecole des Arts du Music-hall à Le Mans, où elle obtient ses diplômes EAT Jazz et Artiste Danseuse.Après plusieurs années sur les scènes de cabarets et spectacles jeune publics, elle s’engage dans une jeune compagnie contemporaine « Cie Pelmelo » de Stéphanie Porcel. En 2019, elle rejoint l’école Montpelliéraine « EPSE DANSE », d’Anne-Marie Porras où elle obtient le titre de professeure de danse. Elle poursuit l’aventure à Nantes et découvre avec Youri Perrut la danse contact improvisation et finit par intégrer sa compagnie « Cie Hourra » avant de danser au Puy du Fou pour 3 saisons. En 2021 et 2022 elle intègre trois compagnies contemporaines et circassienes, la « Cie Point.Bart », la « Cie 4 à Corps » et la « Cie Storyteller ».Emilie VinEmilie a rencontré la danse contemporaine dans son adolescence auprès de Dominique Petit au conservatoire de La Roche sur Yon puis s’est formée au sein des écoles de la région Nantaise jusqu’à l’obtention de son diplôme de professeur de danse au CEFEDEM de Nantes en 2007.L’envie de créer étant très présente, elle fonde avec Nathalie Retailleau la compagnie « 4 à Corps » en 2007 portée par l’amitié et une poésie du mouvement partagée. Depuis elles y développent des spectacles familiaux où elles mélangent avec plaisir danse, danse encordée, théâtralité et musique. Le jeune public restant son terrain de jeu favori, en parallèle, elle est aussi interprète au sein d’autres compagnies (Cie Syllabe, La Fabrique des Echos, Collectif à l’Envers). Elle cherche à développer une danse simple, forte et touchante, profondément ancré dans l’émotion du quotidien. La complémentarité des arts ou comment ils se retrouvent et se mélangent la questionne. D’ailleurs elle se forme et développe des projets autour de la danse en suspension nourrie par l’envie de faire évoluer son écriture chorégraphique, d’ouvrir d’autres espaces, d’explorer de nouveau horizons.La danse comme ouverture au monde et à l’autre, comme terrain de jeu et de questionnement, est au cœur de ses recherches. Cela la pousse à être dans de nouvelles découvertes, dans de nouvelles rencontres convaincues que l’essence de son métier se trouve ici.

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr