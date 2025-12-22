Stage Danses bretonnes, Square de l’Hôtel de Ville Erquy
Stage Danses bretonnes, Square de l’Hôtel de Ville Erquy vendredi 23 janvier 2026.
Stage Danses bretonnes
Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-23 00:30:00
2026-01-23
Stage de danse animé par Frédérick Forti (prévoir son pique-nique) suivi d’un Fest Noz avec le groupe Asteure.
Ouvert à tous, mais il est conseillé d’avoir déjà des bases.
Stage organisé par Les Lavandières d’Erquy. .
