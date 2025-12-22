Stage Danses bretonnes, Square de l’Hôtel de Ville Erquy

Stage Danses bretonnes

Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy Côtes-d’Armor

Stage de danse animé par Frédérick Forti (prévoir son pique-nique) suivi d’un Fest Noz avec le groupe Asteure.

Ouvert à tous, mais il est conseillé d’avoir déjà des bases.

Stage organisé par Les Lavandières d’Erquy. .

