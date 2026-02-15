Stage Danses et percussions de Guinée Châteauroux

Stage Danses et percussions de Guinée

19 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

L’association Womma Faré organise sa 4ème édition de stages, un week-end danses et percussions de Guinée les samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 !

Au programme 4 stages de danse et 1 stage de djembé avec des artistes talentueux et passionnés ! Vous pourrez profiter d’un stand d’accessoires faits mains avec divers tissus (pagne etc…). Les énergies des artistes danseurs, Mao SACKO et Aïcha CAMARA, associées à celles des musiciens, Younoussa CAMARA et Abdoulaye, vous feront vibrer et vous permettrons d’être connectés à votre corps durant tout un week-end !

La présence de musiciens en direct durant les stages proposés vous offrira un enseignement riche et authentique.

Prévoir une tenue confortable et de quoi boire ! On danse pieds nus, ou, si l'on ne peut pas, en baskets de fitness (souples). Venez avec vos instruments (Doum, djembé) pour les stages concernés si vous en possédez un. Et n'hésitez pas à nous le signifier si c'est le cas.

19 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 11 21 04 wommafare@gmail.com

English :

The Womma Faré association offers a workshop: Dances of Guinea with Mao Sacko and his musicians.

