Arzacq-Arraziguet

Stage danses Ritmo Latino

Dojo Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:30:00

fin : 2026-04-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Stages Bachatta, Méringué et Salsa animé par Orisney Alzarte Duplantier. Cours mixtes (adultes le soir et enfants dès 7 ans le matin). .

Dojo Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 18 49 37

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English : Stage danses Ritmo Latino

L’événement Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-04-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran