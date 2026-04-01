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Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet

Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet

Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Dojo

Ville : 64410 Arzacq-Arraziguet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit

Arzacq-Arraziguet

Stage danses Ritmo Latino

Dojo Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:30:00
fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Stages Bachatta, Méringué et Salsa animé par Orisney Alzarte Duplantier. Cours mixtes (adultes le soir et enfants dès 7 ans le matin).   .

Dojo Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 18 49 37 

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English : Stage danses Ritmo Latino

L’événement Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-04-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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