Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet
Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet vendredi 17 avril 2026.
Arzacq-Arraziguet
Stage danses Ritmo Latino
Dojo Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:30:00
fin : 2026-04-17 18:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Stages Bachatta, Méringué et Salsa animé par Orisney Alzarte Duplantier. Cours mixtes (adultes le soir et enfants dès 7 ans le matin). .
Dojo Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 18 49 37
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English : Stage danses Ritmo Latino
L’événement Stage danses Ritmo Latino Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-04-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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